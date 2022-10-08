Донецк, 9 октября, 2022, 02:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки от атак киевских боевиков в ДНР погибли три человека, пострадали пятеро. Об этом 9 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

По состоянию на 00:30 мск 9 октября погибли три человека, ранения получили пять человек. Кроме того, в городе Донецке было повреждено жилое здание, расположенное на улице Артёма. Многоквартиный дом получил повреждения в результате обстрела города со стороны киевских карателей снарядами калибром 155 мм.

Также сообщается, что над городом прозвучало семь залпов противовоздушной системы обороны. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле города Макеевка снарядами натовского калибра — 155 мм. Всего было выпущено четыре снаряда.