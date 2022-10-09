Киев, , 02:31 — REGNUM Правительство киевского режима утвердило план закупки дров и печей-буржуек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

«Буржуйка» в доме Onf.ru

«563 млн гривен (около $15 млн) правительство выделит восьми областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что в железнодорожной компании планируется выпустить 6 тыс. буржуек. Кроме того, власти намерены приобрести еще 6 тыс. кубических метров дров.

Стоит отметить, ранее Владидмир Зеленский заявил, что на временно оккупированных территориях б. УССР будет самая трудная зима из-за высоких цен на газ.