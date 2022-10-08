Комрат, Молдавия, 9 октября, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Гагаузская автономия Молдавии не будет разрывать дружеские отношения с Россией. Об этом на телеканале TVC21 заявил депутат Народного собрания (парламента) Гагаузии Виктор Петров.

Gagauzia.md Герб Гагаузии

«Очень неправильно, когда нас ставят перед выбором: «вы или с теми, или с этими». Мы выбирать не будем», — сказал политик.

Он отметил, что Россию и Гагаузию объединяют русский язык, культура и общая история. Депутат подчеркнул, что гагазузы уже давно выбрали поддержку связей с РФ.

Депутат сравнил отношения к России, как отношения между братьями или сестрами, когда нельзя заставить прекратить любить родного человека.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года президентом Молдавии стала Майя Санду и начала проводить антироссийскую политику. В июле 2021 года она добилась победы на досрочных парламентских выборах её партии «Действие и солидарность». В Гагаузии недовольны тем, что им приходится платить за дорогой газ из-за отказа властей Молдавии вести переговоры с РФ о скидках.