Вашингтон, 9 октября 2022, 02:13 — REGNUM Информацию о взрыве на Крымском мосту в Пентагоне видели, но сказать по данному поводу представителям американского ведомства нечего. Так прокомментировал 8 октября ситуацию представитель минобороны США в беседе с РИА Новости.
Представитель Пентагона пояснил, что жители б. УССР сражаются, «и сами решают, как, когда и где им это делать».
Напомним, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту и возгорании железнодорожных топливных цистерн. Обрушились два пролёта автомобильного полотна моста. По предварительной информации, в результате взрыва погибли три человека.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на месте взрыва на Крымском мосту продолжаются следственные действия.
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