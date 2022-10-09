Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Информацию о взрыве на Крымском мосту в Пентагоне видели, но сказать по данному поводу представителям американского ведомства нечего. Так прокомментировал 8 октября ситуацию представитель минобороны США в беседе с РИА Новости.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель Пентагона пояснил, что жители б. УССР сражаются, «и сами решают, как, когда и где им это делать».

Напомним, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту и возгорании железнодорожных топливных цистерн. Обрушились два пролёта автомобильного полотна моста. По предварительной информации, в результате взрыва погибли три человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на месте взрыва на Крымском мосту продолжаются следственные действия.

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