Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Норвегия получает большие доходы, благодаря тому, что цена газа выросла из-за его дефицита, вызванного во многом антироссийскими санкциями. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 октября на сайте Washington Post.

«Довольно!» Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР

«Эксперты называют энергетический доход непристойным. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться своей «избыточной гигантской» прибылью с [Киевом], обвинив Осло в косвенной «наживании» на конфликте», — говорится в статье.

По данным журналистов, этот вопрос обсуждался в том числе на неформальном саммите европейских лидеров в Праге. Были выдвинуты предложения снизить цены, направлять часть доходов в «фонд солидарность» и пр.

Отмечается, что в Норвегии не согласны с претензиями. Представители руководства страны заявляют, что рост цен вызван дефицитом газа, отмечают, что поддерживают санкции, а также указывают на то, что снабжают страны ЕС газом.

Стоит отметить, что ожидаемые доходы Норвегии в 2022 году от продажи газа составляют $109 млн. Это в четыре раза больше, чем в 2021 году.

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