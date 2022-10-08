Керчь, Крым, 9 октября, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Паромы «Керченский-2» и «Ейск» подготовлены в Керченском порту для того, чтобы перевозить малотоннажный транспорт между Крымом и Краснодарским краем. Об этом сообщают «Известия».

Andrew Butko Паром в Керченском проливе

По данным журналистов, каждый паром может вместить по 15 автомобилей. Для грузовых автомобилей подготовят другие паромы. Они начнут ходить между Керчью портом «Кавказ» уже 9 октября.

Напомним, вечером 8 октября железнодорожное сообщение по Крымскому было мосту полностью восстановлено.