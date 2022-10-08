Степанакерт, 9 октября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Протестный митинг, начавшийся стихийно в Степанакерте вечером 8 октября, завершился поздно ночью. Об этом сообщает агентство News. am.

Араик Арутюнян

По данным журналистов, протестующие собрались возле здания администрации президента и потребовали, чтобы глава государства Араик Арутюнян вышел к ним. Активисты заявили, что, если он не выполнит данное требование, то будут использованы более действенные методы.

Арутюнян не выполнил ультиматум протестующих. К ним пришёл спикер парламента Артур Товмасян, сказал, что президента нет в городе, и заявил, что готов отвечать на вопросы. Было обещано, что Арутюнян выступит с обращением по телевидению.

Сообщается, что это не устроило собравшихся. Они прекратили акцию. О том какие меры будут приняты, решено объявить позже.

Стоит отметить, что протестующие собрались 8 октября в Степанакерте с лозунгом, что никогда не признают Нагорный Карабах частью Азербайджана. Они считают, что власти Армении намерены заключить мирный договор, признав Арцах подконтрольным Баку.