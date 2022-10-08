Москва, 9 октября, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Тела двух рабочих были обнаружены после тушения пожара в бытовом помещении на стройке в городе Москве. Об этом 8 октября сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар произошёл вечером 8 октября на строительном объекте возле улицы Родниковая в Москве. Площадь пожара составила около 18 кв. метров, ликвидация возгорания была объявлена в 22:39 мск. После тушения пожара спасатели обнаружили в бытовом помещении тела двух человек.

По факту гибели людей была организована доследственная проверка. Для установления причины возгорания была назначена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного Комитета города Москвы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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