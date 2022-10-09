Кишинёв, , 01:27 — REGNUM В странах Европейского Союза сокращают потребление газа из России, поэтому, чем меньше Молдавия будет потреблять голубое топливо, тем больше будет независима и ближе к ЕС. Об этом заявила на телеканале Vocea Basarabiei премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

Она прокомментировала недовольство населения тем, что цены на газ выросли, и многим приходится отказываться от этого вида топлива. Премьер-министр считает, что так и должно быть.

«Вы должны знать, что очень важно, что в сентябре потребление сократилось на 30%. Так делают все европейские страны, — сказала Гаврилица. — И это делает нас менее зависимыми, заставляет нас принимать решения за себя, а не позволять другим решать будущее наших детей».

Стоит отметить, что власти Молдавии начали с лета готовиться к сокращению поставок газа из России. Европейский банк реконструкции и развития предоставил Кишинёву кредит на $300 млн, на которые можно купить газ только за пределами России, несмотря на то, что все альтернативные поставщики продают это топливо дороже.