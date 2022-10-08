Степанакерт, 9 октября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Участники протестного митинга в Степанакерте, который начался вечером 8 октября, предъявили ультиматум президенту Нагорного Карабаха Араику Арутюняну. Об этом сообщает агентство News. am.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным журналистов, активисты пришли к зданию администрации президента и потребовали от него выйти к ним. Они дали главе республики 30 минут, в противном случае пригрозили более действенными мерами.

Сообщается, что на место проведения акции прибыло большое количество правоохранителей.

Стоит отметить, что митинг собрался стихийно. Участники заявляют, что не признают ни одного документа, по которому Нагорный Карабах объявят частью Азербайджана.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлениях по Нагорному Карабаху и урегулированию отношений с Азербайджаном говорит не о стремлении к независимости республики, а об обеспечении безопасности её жителей. Он также призывал понизить статус Арцаха. Ереван и Баку готовятся подписать мирный договор до конца текущего года. Его основным условием является признание «территориальной целостности», то есть признание Карабаха частью Азербайджана.