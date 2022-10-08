Москва, 9 октября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Россия готова к переговорам с Киевом, но выбор жителей четырёх новых российских регионов обсуждаться при этом не будет. Об этом 8 октября заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Переговоры

Как пояснил дипломат, страны, заинтересованные в посредничестве в ходе переговоров между Россией и Киевом, должны убедить киевский режим прекратить боевые действия, начатые ещё в 2014 году, и вернуться к переговорам.

«Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», — указал Полищук.

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