Москва, , 01:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником. Обращение 9 октября было размещено на официальном сайте Кремля.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введённые ограничения для собственного развития», — говорится в поздравлении.

Путин также отметил, что в агропромышленном комплексе (АПК) требуется повышение технологического суверенитета, и принятая в прошлом месяце новая стратегия отрасли учитывает эту задачу. Он также заявил, что нужно повышать качество жизни в сельской местности.

Российский лидер поблагодарил работников отрасли за то, какую ответственность и любовь к делу и родной земле проявляют работники АПК.