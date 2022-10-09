Кишинёв, , 00:48 — REGNUM В Молдавии сокращают потребление газа, чтобы быть готовыми к сокращению поставок из России. Об этом заявила на телеканале Vocea Basarabiei премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

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Она сообщила, что Газпром снизил объёмы поставок газа, на октябрь подтверждено на 30% меньше, чем планировалось.

«Теперь мы намного лучше подготовлены, потому что мы усвоили уроки, мы подготовились за лето, у нас есть акты, которые регулируют то, что мы должны делать — мы сокращаем потребление, готовимся, переходим на некоторые альтернативные источники энергии», — сказала Гаврилица.

Премьер-министр сообщила, что в течение лета был закуплен мазут для обеспечения работы системы отопления, а также власти постарались приобрести больше угля. Кроме того, в Румынии пообещали продать 200 тыс. кубометров дров.

Напомним, киевские власти сократили объёмы транспортировки российского газа по территории б. УССР прекратив прокачку там, где участки проходят по освобождённым районам. В руководстве Молдавии сокращение поставок газа публично «объясняют» решением Газпрома.

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