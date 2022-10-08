Рим, 9 октября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Коробку с семью килограммами растительного вещества, содержащего сильный галлюциноген, получил по почте житель итальянской Болоньи. Об этом 8 октября сообщила Corriere di Bologna.

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Отмечается, что мужчина должен был получить посылку с обувью, заказанной накануне в интернете. Прибывший к нему курьер доставил две коробки, и в одной из них оказалось вещество, явно растительного происхождения. Субстанция была упакована в 13 свёртков, которые итальянец отнёс в полицию.

Полицейские выяснили, что посылка была предназначена адресату в Великобритании, а в Италию она попала случайно, по ошибке почтовой службы. Как предварительно установили полицейские, в посылке было вещество, которое используется для приготовления наркотического напитка коренными народами бассейна реки Амазонка. Сотрудники полиции изъяли груз и начали проверку обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Челябинской области два 16-летних подростка были задержаны за сбыт наркотиков.