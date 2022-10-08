Баку, 9 октября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призывал осудить Армению за установку минных полей. Об этом он заявил 8 октября в соцсети Twitter, комментируя новость о новых пострадавших.

Musafir~azwiki Джейхун Байрамов

«В результате взрыва мины ещё два азербайджанских мирных жителя были тяжело ранены. После окончания войны жертвами стали 259 человек. Преднамеренное и непрерывное размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено», — заявил Байрамов.

В этот день пресс-служба Агентства по разминированию Азербайджана сначала сообщила, что, подорвавшись на противопехотной мине пострадали два человека на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку после войны 2020 года. Позже сообщили, что пострадал ещё один человек.

Напомним, Баку считает всю территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана и не признает другого его статуса. После войны 2020 года не все минные поля удалось ликвидировать.