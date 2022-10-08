Курган, 8 октября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. В Курганской области задержан подозреваемый в совершении преступления сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

acandraja Девочка

По данным следствия, с июля по сентябрь текущего года, 25-летний житель Челябинской области в переписке по интернету отправлял 11-летней девочке свои фотографии интимного содержания. Родители ребёнка обнаружили переписку с ним у своей дочери в телефоне и обратились в полицию.

Злоумышленник был задержан 4 октября 2022 года по месту жительства в Челябинской области. Ему предъявлено обвинение по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Обвиняемый признал вину сразу, на данный момент он заключён под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 62-летнего пенсионера осудили за развращение соседских детей. Суд приговорил его к 12 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.