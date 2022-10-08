Таллин, 8 октября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Европейским странам становится все труднее выдерживать единую позицию в вопросе антироссийских санкциях, заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Она назвала «усталость от войны» и «усиливающиеся внутриполитические проблемы» основной причиной того, что «сохранять единство становится все сложнее и сложнее».

«Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала она в интервью газете The Daily Telegraph.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

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