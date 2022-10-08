Минск, , 23:22 — REGNUM В Белоруссии возбудили первые уголовные дела по фактам завышения цен на продовольственные товары. Об этом 8 октября передает телеканал «Беларусь-1».

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что по результатам проверок сотрудниками комитета госконтроля страны было возбуждено уголовное дело в Лиде в одном из магазинов, где цена на колбасу была увеличена в сравнении со стоимостью на 6 октября. Еще одно уголовное дело возбуждено в Могилевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Лукашенко поручил ввести запрет на рост цен в Белоруссии.

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