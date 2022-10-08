Донецк, 8 октября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке четыре снаряда калибра 155 мм.