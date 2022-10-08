Багдад, , 23:11 — REGNUM Неизвестные обстреляли турецкую военную базу «Зликан» на севере Ирака. Об этом 8 октября сообщил портал Shafak News со ссылкой на данные представителя местного управления безопасности.

Солдат. Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам источника, инцидент произошел в районе Башика северо-восточнее города Мосул. Злоумышленники выпустили всего три ракеты по турецкой военной базе, сказал он.

В настоящее время ведется поиск преступников.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября вооружённые силы Турции нанесли удары по территории северного Ирака.