9 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Игорь Свирин, , 11:17 — REGNUM В пятницу, 7 октября, в Москве прошел уже четвертый по счету Евразийский деловой форум «Интеграция». Участники мероприятия подвели итоги десятилетней работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обсудили текущие вызовы, такие как санкции против России и Белоруссии, дорогие кредиты, стареющие основные фонды, неразвитость логистических маршрутов, регуляторное давление и предложили пути выхода из кризиса.

КОЖОШЕВ Арзыбек Орозбекович, Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии © Игорь Свирин

Модератором дискуссии выступил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН Сергей Глазьев. Глазьев доложил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно прошел пандемические испытания и не менее успешно проходит беспрецедентные санкции против России и Белоруссии, по его словам, рост взаимной торговли в 2021 году вырос в 1,5 раза, в текущем году ожидается примерно такой же. По словам министра, союз показывает высокую адаптивную способность ко всякого рода шокам извне. Так в прошлом году страны союза вышли на 4% рост прироста валового продукта, в текущем году ожидается прирост не менее 4-5% ВВП.

Также, несмотря на санкции, уровень внешней торговли сохраняется на уровне 2019–2020 гг. и даже растет. Понимая, что экономический центр смещается в Юго-Восточную Азию, ЕАЭС очень быстро наращивает торговые связи с южными и восточными соседями. С Китаем и Индией темпы товарооборота увеличиваются ежегодно в 1,5 раза.

МЯСНИКОВИЧ Михаил Владимирович, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии © Игорь Свирин

Ложку дегтя внес председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, по словам которого, кредитные ресурсы дорогие и их крайне мало. Основные фонды стареют, новых также мало, и, если не изменить ситуацию, завтра будет еще хуже. Поэтому комиссия подготовила конкретные предложения по мерам поддержки и финансирования кооперационных проектов в ЕАЭС. В первую очередь нужно серьезное субсидирование процентных ставок по кредитам. В ЕЭК предлагают интеграционными проектами считать 3+, то есть представители трех государств как минимум должны участвовать в этих проектах, и направлять на эти цели порядка 10% от взимаемых специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. В прошлом году эта сумма составила порядка 200 млн долларов США. Кроме того, необходимо определить приоритетные отрасли и виды деятельности и в первую очередь обратить внимание на микроэлектронику, фармацевтическую промышленность, авиастроение.

Также, чтобы ускорить экономический рост, нужно активнее стимулировать научно-технологическое развитие. И третьим ключевым направлением должно стать формирование Большого Евразийского партнерства и объединение усилий с Шанхайской организацией сотрудничества по развитию транспортно-логистической сферы.

Добавлю, что о недостаточной развитости транспортно-логистических коридоров в той или иной степени говорили почти все выступающие. Справедливо указывая на то, что свободный оборот товаров является одним из столпов экономического роста.

ШОХИН Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей © Игорь Свирин

Выступавший следом президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин закономерно сосредоточился на вопросах взаимоотношений бизнеса и власти. Шохин считает, что в сложившихся условиях крайне важно повысить роль бизнеса в принятии стратегических решений, и в реализации международных обязательств на внутригосударственном уровне. Он также призвал бизнес-сообществу ЕАЭС делегировать больше полномочий. Отметил Шохин и проблемы в кредитно-расчетной сфере, напомнив о том, что банки многих стран остерегаются работать с рублем, опасаясь вторичных санкций. Решить проблему, по мнению главы РСПП, можно за счет оцифровки значительной части платежно-расчетных отношений.

КОЖОШЕВ Арзыбек Орозбекович, Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии © Игорь Свирин

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев заявил о том, что одним из ключевых составляющих опережающего развития является создание новых и модернизация имеющихся транспортных коридоров. Необходимо обеспечить бесшовность, связанность и мультимодальность инфраструктуры.

Он также напомнил о том, как важно сконцентрироваться на комбинированных транзитных транспортных коридорах «Восток — Запад», в направлении Ближнего Востока, Индии, расширить взаимодействие в регионе Каспийского моря, проработать вопрос использования инфраструктурного потенциала в пределах транспортного коридора «Север — Юг» и Транскаспийского маршрута.

Отметил Кожошев и значимость вопроса о сопряжении имеющихся евразийских транспортных инициатив с китайским проектом «Один пояс, один путь». Представляется в условиях беспрецедентных санкций и в целом противостояния России и Запада, логистические маршруты через Российскую Федерацию, теряют свою привлекательность для Китая. Чем не преминул воспользоваться тонко чувствующий подобные моменты турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, тут же предложивший китайским товарищам свою страну в качестве связующего звена с Европой.

Цифровизация из насущной необходимости в некоторых отраслях промышленности и областях экономики давно превратилась в модный тренд. Без обсуждения цифровизации не обходится ни одно мероприятие. Кто же будет спорить с тем, что диджитализация ускорит создание евразийской системы обеспечения качества продукции, не обойтись без нее и при выработке единых мер регулирования экспорта.

Только вот не цифровизироваться или как минимум не говорить об этом — это как лет 35 назад не иметь джинсы варенки и тому подобное. Не обошлось без обсуждения данной темы и в этот раз. В качестве удачного и сверхуспешного стартапа была представлена белорусская компания «ЛВО». Ее директор Олег Кондратенко выступил с темой «Современные эффективные платежи без зависимости от международных платежных систем. Вопросы идентификации плательщиков в цифровых каналах ЕАЭС».

КОНДРАТЕНКО Олег Васильевич, Директор ООО «ЛВО» (Белоруссия) © Игорь Свирин

Прекрасная фирма, придумавшая систему платежей, независимую от существующей инфраструктуры. Более того, система так устроена, что с ее помощью можно покупать билеты на транспорт, бронировать места на парковках, делать покупки в магазинах, узнавать, пришел ли ребенок в школу. Для этого всего лишь надо отсканировать штрихкод.

Обаятельный глава компании, интересно рассказывающий об удобствах, которые принесла людям созданная их коллективом технология. Обаяние мигом рассеивается, когда господин Кондратенко заявляет о том, что необходимо договорится на межгосударственном уровне и создать системы идентификации. Где-то, причем совсем недавно, мы это уже проходили, не правда ли?

Безусловно найдется немало людей, согласных променять личную свободу на комфорт. Также очевидно и то, что множество областей человеческой жизнедеятельности требуют внедрения новейших цифровых технологий. Проиграв эту гонку, можно потерять всё. Только вот хотелось бы найти баланс, если он в принципе возможен.

В заключение, хочется отметить, что, несмотря на объективные причины, к которым можно отнести разный потенциал входящих в союз стран, различие интересов, а не редко и субъективные трудности (национальная бюрократия), тем не менее все же удается договариваться. Интеграционные процессы идут, пусть и не так быстро, как нам всем того хотелось бы.