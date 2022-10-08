Токио, 8 октября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Запущенные КНДР две баллистические ракеты пролетели около 350 км, максимальная высота их полета составила около 100 км. Об этом 8 октября сообщил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

Haz.de Запуск. КНДР

По его словам, они могли быть баллистическими ракетами подводных лодок, однако точный типа ракет все еще устанавливается.

«По дипломатическим каналам через посольство в Пекине северокорейской стороне был выражен решительный протест», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенные КНДР две баллистические ракеты в сторону Японского моря упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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