Брюссель, , 22:38 — REGNUM Евросоюз «осуждает» переход Запорожской АЭС под управление России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Указ о «захвате» АЭС является незаконным и юридически недействительным», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, АЭС должна быть возвращена киевскому режиму, а для ее безопасности необходимо усиленное присутствие на объекте представителей МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская область является субъектом Российской Федерации, и поэтому АЭС будет находиться в ведении «Росэнергоатома», ее статус не обсуждается.

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