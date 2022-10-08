Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия в Крыму
Симферополь, 8 октября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В Крыму запасов продовольствия и топлива достаточно, никаких угроз нет, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Government.ru
Сергей Аксёнов
«Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, у нас и сухопутный есть коридор — через новые субъекты России», — заявил он журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму продлен до 23 октября желтый уровень террористической опасности.
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