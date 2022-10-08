Симферополь, , 22:13 — REGNUM На месте взрыва на Крымском мосту продолжаются следственные действия. Об этом 8 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов Kremlin.ru

«На месте происшествия продолжаются следственные действия, — написал Аксенов. — Прошу не делать поспешных выводов и дождаться официального заключения должностных лиц».

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что за терактом на Крымском мосту стоят спецслужбы киевского режима.