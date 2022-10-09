Платон Беседин, 9 октября 2022, 12:11 — REGNUM Вечером 7 октября я перечитывал на ночь поэму Томаса С. Элиота «Полые люди». Заканчивается она так: «Вот как кончится мир: не взрыв, но всхлип». А позднее — утром 8 октября — эти строки вспомнились мне, когда один за другим пошли телефонные звонки и сообщения в мессенджерах о взрыве на Крымском мосту. Террористический киевский режим, обосновавшийся на территории б. УССР, хотел совершить диверсию в день рождения Владимира Путина, но опоздал на один день.
Террористические акты по отношению к Крыму — для киевского режима привычный modus operandi. Они практиковали их и раньше, не гнушаясь самыми подлыми, самыми отвратительными практиками. Что говорить о сейчас, если и до начала СВО эти черти плевали на севастопольцев и крымчан, которых, к слову, лицемерно называли своими гражданами. Ну-ну. «Узрейте их по плодам…» Так вот сначала киевский режим оставил полуостров без воды, перекрыв канал. После чего устроили блэкаут, взорвав ЛЭП.
Однако, безусловно, взрыв на Крымском мосту — особая история. Переход всех возможных красных линий, о которых столько всего говорилось. К слову, это вообще большая проблема — то, что говорится слишком много. Слишком часто информационное пространство сотрясается от громогласных заявлений российской стороны. Их столь много, и они таковы, что, к примеру, фразочка про «удары по центрам принятия решений» давно стала мемом.
Или вот, раз мы уж о Крыме, — от Дмитрия Анатольевича Медведева: «Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно — они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно». Намеренно привёл полную версию.
Ничего быстрого точно не произошло. Возможно, будет тяжёлое, но после. Пока же жители территории б. УССР фотографируются на фоне баннера с горящим Крымским мостом и, как заговорённые, постят переделанное видео с Мэрилин Монро, поздравляющей президента с днём рождения. Вспоминается, знаете ли, классическое: «Не съем — так понадкусываю». Но, так или иначе, Судный день откладывается.
Однако чего откладывать точно не стали, так это восстановление Крымского моста. Да, пока одни суетились и паниковали в социальных сетях и в реальности, другие терпеливо и уверенно делали своё дело. Первые, кстати, подчас смотрелись весьма и весьма забавно. Например, перед привычным утренним кофе мне пришлось ждать в очереди, потому что решительная дама скупала гречку, муку, сахар. При этом комментировала:
— Люди как будто с ума сошли!
Так и хотелось ответить ей: «То ли дело вы!» Но вслух я произнёс другое:
— Можете этими пакетами и баулами баррикады выстроить на случай ядерной угрозы…
После я встретил мужика, бегавшего по автозаправке с канистрами времён СССР и не находившего понимания. «В канистры не заправляем!» В общем, разные персонажи встречались, но в целом Севастополь держался достойно.
Но вернёмся к тем, кто делал — и делал хорошо. Я добрался к Крымскому мосту после шести вечера. Точнее, добрался к подступам к нему. Наша машина встала в колонну таких же ожидающих. Их было много, очень много. Движение замерло. За почти два часа оно продвинулось лишь однажды.
На подступах к Крымскому мосту работал досмотр. Далее, говорят, тоже. Но до него я уже не добрался. Люди, общаясь друг с другом, плодили версии, объяснения, сыпали «откровениями». Искали людей в форме, чтобы узнать, когда, наконец, машины поедут. Самые нетерпеливые или, наоборот, самые рассудительные сворачивали в сторону Керчи. Там собирались переночевать, а утром выехать.
— Пропустили 20 машин за 3 часа, — сообщил мне хмурый дэпээсник. — Так что езжайте-ка вы домой!
Другой оказался более оптимистичен и заявил, что «5—10 машин в час стабильно пропускают». Те, с кем мне удалось пообщаться на подъездах к Крымскому мосту, проявляли терпение.
После моего отъезда от Крымского поста поток машин стал больше. Более того, по мосту прошёл поезд, следующий из Симферополя в Москву. Сегодня же, 9 октября, люди постят видео с тем, как они едут на машинах по Крымскому посту.
То есть на повреждение среагировали моментально. Тот случай, когда сработали все — и сработали классно. Руководство не стало ждать (отдельно отмечу Сергея Аксёнова), когда «проведут тендер», а принялось сразу же восстанавливать мост. Простые люди вообще совершили настоящий подвиг. Например, работники Керченского порта за четыре часа вывели из консервации паромы, провели их обслуживание и подготовили к работе. Те паромы, что стояли без дела три года. За день мужики сделали то, на что понадобились бы недели.
Взрыв на Крымском мосту не разъединил нас — вот что важно. Наоборот, он, скорее, объединил нас, показав, что мы способны в кратчайшие сроки решать важнейшие задачи, совершая тот самый, как писал Бердяев, русский рывок. Что ж, теперь пришло время сделать его на фронте. Победа будет за нами!