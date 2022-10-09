9 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Взрыв на Крымском мосту не разъединил нас — вот что важно. Победа будет за нами!

Платон Беседин, , 12:11 — REGNUM Вечером 7 октября я перечитывал на ночь поэму Томаса С. Элиота «Полые люди». Заканчивается она так: «Вот как кончится мир: не взрыв, но всхлип». А позднее — утром 8 октября — эти строки вспомнились мне, когда один за другим пошли телефонные звонки и сообщения в мессенджерах о взрыве на Крымском мосту. Террористический киевский режим, обосновавшийся на территории б. УССР, хотел совершить диверсию в день рождения Владимира Путина, но опоздал на один день.

Теракт. Крымский мост. 08.10.2022 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Террористические акты по отношению к Крыму — для киевского режима привычный modus operandi. Они практиковали их и раньше, не гнушаясь самыми подлыми, самыми отвратительными практиками. Что говорить о сейчас, если и до начала СВО эти черти плевали на севастопольцев и крымчан, которых, к слову, лицемерно называли своими гражданами. Ну-ну. «Узрейте их по плодам…» Так вот сначала киевский режим оставил полуостров без воды, перекрыв канал. После чего устроили блэкаут, взорвав ЛЭП.

Однако, безусловно, взрыв на Крымском мосту — особая история. Переход всех возможных красных линий, о которых столько всего говорилось. К слову, это вообще большая проблема — то, что говорится слишком много. Слишком часто информационное пространство сотрясается от громогласных заявлений российской стороны. Их столь много, и они таковы, что, к примеру, фразочка про «удары по центрам принятия решений» давно стала мемом.

Или вот, раз мы уж о Крыме, — от Дмитрия Анатольевича Медведева: «Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно — они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно». Намеренно привёл полную версию.

Ничего быстрого точно не произошло. Возможно, будет тяжёлое, но после. Пока же жители территории б. УССР фотографируются на фоне баннера с горящим Крымским мостом и, как заговорённые, постят переделанное видео с Мэрилин Монро, поздравляющей президента с днём рождения. Вспоминается, знаете ли, классическое: «Не съем — так понадкусываю». Но, так или иначе, Судный день откладывается.

Однако чего откладывать точно не стали, так это восстановление Крымского моста. Да, пока одни суетились и паниковали в социальных сетях и в реальности, другие терпеливо и уверенно делали своё дело. Первые, кстати, подчас смотрелись весьма и весьма забавно. Например, перед привычным утренним кофе мне пришлось ждать в очереди, потому что решительная дама скупала гречку, муку, сахар. При этом комментировала:

— Люди как будто с ума сошли!

Паника Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так и хотелось ответить ей: «То ли дело вы!» Но вслух я произнёс другое:

— Можете этими пакетами и баулами баррикады выстроить на случай ядерной угрозы…

После я встретил мужика, бегавшего по автозаправке с канистрами времён СССР и не находившего понимания. «В канистры не заправляем!» В общем, разные персонажи встречались, но в целом Севастополь держался достойно.

Но вернёмся к тем, кто делал — и делал хорошо. Я добрался к Крымскому мосту после шести вечера. Точнее, добрался к подступам к нему. Наша машина встала в колонну таких же ожидающих. Их было много, очень много. Движение замерло. За почти два часа оно продвинулось лишь однажды.

На подступах к Крымскому мосту работал досмотр. Далее, говорят, тоже. Но до него я уже не добрался. Люди, общаясь друг с другом, плодили версии, объяснения, сыпали «откровениями». Искали людей в форме, чтобы узнать, когда, наконец, машины поедут. Самые нетерпеливые или, наоборот, самые рассудительные сворачивали в сторону Керчи. Там собирались переночевать, а утром выехать.

— Пропустили 20 машин за 3 часа, — сообщил мне хмурый дэпээсник. — Так что езжайте-ка вы домой!

Другой оказался более оптимистичен и заявил, что «5—10 машин в час стабильно пропускают». Те, с кем мне удалось пообщаться на подъездах к Крымскому мосту, проявляли терпение.

После моего отъезда от Крымского поста поток машин стал больше. Более того, по мосту прошёл поезд, следующий из Симферополя в Москву. Сегодня же, 9 октября, люди постят видео с тем, как они едут на машинах по Крымскому посту.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия на Крымском мосту Официальный портал Правительства Республики Крым

То есть на повреждение среагировали моментально. Тот случай, когда сработали все — и сработали классно. Руководство не стало ждать (отдельно отмечу Сергея Аксёнова), когда «проведут тендер», а принялось сразу же восстанавливать мост. Простые люди вообще совершили настоящий подвиг. Например, работники Керченского порта за четыре часа вывели из консервации паромы, провели их обслуживание и подготовили к работе. Те паромы, что стояли без дела три года. За день мужики сделали то, на что понадобились бы недели.

Взрыв на Крымском мосту не разъединил нас — вот что важно. Наоборот, он, скорее, объединил нас, показав, что мы способны в кратчайшие сроки решать важнейшие задачи, совершая тот самый, как писал Бердяев, русский рывок. Что ж, теперь пришло время сделать его на фронте. Победа будет за нами!