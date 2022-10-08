Симферополь, 8 октября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Водолазы начнут работать с 9 октября под местом повреждения Крымского моста, сообщил 8 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Mil.ru Водолаз

«Завтра (9 октября) к вечеру закончим инструментальное обследование (Крымского моста), пока мы делали визуальное только обследование. Плюс мы сделаем обследование водолазами — с 6 утра начинают работать водолазы», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин заявил, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

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