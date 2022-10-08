Анкара, 8 октября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Высокая инфляция в Турции является самой большой проблемой на пути развития страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии ряда объектов в западной провинции Балыкесир.​​​​​​

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Правительство ведет борьбу с резкими перепадами цен и нацелено на индексацию доходов населения в соответствии с уровнем инфляции», — заявил он.

При этом глава государства добавил, что уровень занятости в Турции достиг рекордных 31 млн рабочих мест. По всей стране, по его словам, открываются заводы и фабрики, растут города, развивается промышленность, в том числе оборонная.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с армянским и азербайджанским лидерами Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в чешской столице Праге заявил, что верит в шанс полной нормализации отношений Анкары и Еревана.