Запущенные КНДР ракеты упали за пределами экономической зоны Японии
Токио, 8 октября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Запущенные КНДР две баллистические ракеты в сторону Японского моря упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает 8 октября NHK.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Загнанный в угол. Северная Корея
Отмечается, что в настоящее время минобороны Японии собирает всю информацию по запускам.
Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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