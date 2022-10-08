Сысерть, Свердловская область, 8 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Свердловской области возле деревни Большое Седельниково осталось ликвидировать шесть гектаров тления торфяника. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.

Dave Hogg Пожар

С начала борьбы с огнём были потушены очаги на общей площади 29 гектаров. В работах задействованы 111 человек и 31 единица техники, в том числе бесплиотники.

Как сообщало ИА REGNUM, торфяной пожар в этом месте озник в третьей декаде сентября.