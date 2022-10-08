Североуральск, Свердловская область, , 21:26 — REGNUM На севере Свердловской области спасатели эвакуировали несовершеннолетнюю туристку. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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Днём 8 октября в экстренную службу Североуральского городского округа поступило сообщение о травмировании ребёнка в районе горы Золотой камень и необходимости эвакуации пострадавшего. К ним выехали спасатели и медработник. Из-за труднодоступной местности два километра они добирались до туристов пешком. После обследования девочки медиком её эвакуировали с помощью спинального щита.

Затем пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи. Её направили в больницу Североуральска для дальнейшего обследования.