Новая Каховка, Херсонская область, , 21:12 — REGNUM В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом 8 октября сообщил Минздрав Херсонской области в Telegram-канале.

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«Боевики ВСУ в очередной раз нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, — говорится в сообщении. — В результате обстрела частного сектора один человек получил осколочные ранения».

Отмечается, что мирный житель госпитализирован в местную больницу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в администрации Новой Каховки сообщили, что система ПВО РФ сработала 8 октября в четвертый раз над Новой Каховкой на территории Херсонской области.