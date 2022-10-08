Симферополь, 8 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту полностью восстановлено, заявил 8 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

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