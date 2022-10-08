Москва, , 21:06 — REGNUM Ответ на подрыв Крымского моста должен быть максимально жестким, следует вколотить Киев в XVIII век, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»)

Пётр Толстой Duma.gov.ru

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«Ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придётся вколотить [Киев] в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим», — отметил Толстой.

Жителей территории б. УССР парламентарию жалко.

«Но надо понять: текущее состояние, когда идёт операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулась. Надо собраться и начать. И плевать на Запад, для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека», — убежден депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Крымском мосту взорвали грузовик, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

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