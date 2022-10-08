Сеул, 8 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает 8 октября Yonhap.

Александр Горбаруков ИА REGNUM КНДР

Отмечается, что ракета была запущена после того, как Сеул и Вашингтон завершили военно-морские учения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КНДР заявили, что последние ракетные испытания Северной Кореи проводились в целях самообороны от прямых военных угроз со стороны США.

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