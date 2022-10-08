Донецк, 8 октября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадала женщина. Об этом 8 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела ВФУ по улице Коммунальной в Ясиноватой ранена женщина», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую из РСЗО БМ-21 «Град».