Донецк, 8 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:20 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм. 19:35 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 мм.