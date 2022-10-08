Симферополь, , 20:29 — REGNUM В Крыму продлен до 23 октября желтый уровень террористической опасности. Об этом 8 октября сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов Kremlin.ru

По его данным, желтый уровень будет действовать на территории городских округов Джанкой, Армянск, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности… принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив.