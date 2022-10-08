Москва, 8 октября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает 8 октября пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

«Путин подписал Указ «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Организацией и координацией мер защиты будет заниматься Федеральная служба безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, не менее трёх человек погибли в результате теракта на Крымском мосту.

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