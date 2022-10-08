Темрюк, Краснодарский край, 8 октября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В Темрюкском районе Краснодарского края введен «желтый» уровень террористической опасности после теракта на Крымском мосту. Об этом 8 октября заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Полиция

«Подписал «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе. Будут повышенные меры (безопасности), досмотр», — цитирует его РИА Новости.

Кондратьев также порекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту.