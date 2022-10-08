Дублин, 8 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Ирландии число погибших из-за взрыва на заправочной станции в деревне Крислоу увеличилось до девяти, сообщили в национальной полиции страны.

Взрыв

«Национальная полиция сейчас может подтвердить девять смертельных случаев в результате этого происшествия. Поиски других погибших продолжаются», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 7 октября в комплексе, где также находятся магазины, почтовое отделение и парикмахерская.

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