Краснодар, 8 октября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к водителям с просьбой воздержаться от поездок в сторону Крыма. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 8 октября.

ИА REGNUM Крымский мост

«Жителей и гостей Кубани прошу отнестись с пониманием к принятым мерам, а тем, кто планирует ехать в сторону Крымского моста, рекомендуем воздержаться от поездки пока не будет полностью восстановлено движение», — написал глава Кубани.

Всем будет оказана поддержка. Власти обеспечат людей питанием и размещением.