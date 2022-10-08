Краснодар, , 19:39 — REGNUM На территории Темрюкского района Краснодарского края введён «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом 8 октября сообщил в своем телеграм-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оперативные службы муниципалитета будут работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций», — уточнил глава Кубани.

ИА REGNUM напоминает, что в Краснодарском крае 8 октября в оперативном порядке организовали стоянки для водителей, следующих в Крым.