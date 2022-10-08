Донецк, 8 октября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка произошло ЧП — подросток подорвался на мине «Лепесток». Об этом 8 октября говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

По последним данным, инцидент произошел на улице Бирюзова.

«На мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался 17-летний подросток», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 155 мм.