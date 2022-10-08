Донецк, , 19:28 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:20 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 20 ракет из БМ-21 «Град».