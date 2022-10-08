Херсон, 8 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Теракт в отделении банка в центре Херсона, который готовили боевики киевского режима, предотвратили российские правоохранители. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 8 октября журналистам представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Боевики… готовили теракт в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова», — сказал источник.

По его словам, теракт удалось предотвратить благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников.

Напомним, ранее в городе Скадовске Херсонской области около административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство.