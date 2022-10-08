Мелитополь, 8 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Запорожской области ситуация с обеспечением необходимыми продуктами и товарами первой необходимости полностью контролируется, сообщил 8 октября врио главы региона Евгений Балицкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочные продукты

«Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости, лекарственными препаратами и ГСМ», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в штатном режиме работают все учреждения, организации, предприятия. Полностью контролируется ситуация по безопасности и обеспеченности необходимым. Спекулятивный рост цен на фоне произошедшего будет жестко пресекаться, заключил он.