Москва, , 19:14 — REGNUM Сегодня вновь весь мир стал свидетелем не диверсии а нового теракта, взрыва, повредившего Крымский мост, заявил 8 октября ИА REGNUM секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер. «Цинизм ситуации заключается ещё и в том, что для не признающего результатов волеизъявления крымчан, киевского режима, он вновь произвёл акт терроризма в отношении собственных соотечественников», — отметил эксперт.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«С учётом всех обстоятельств наша страна по факту ведёт не только специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации [территории бывш. УССР], но и борется с самым настоящем террористическим режимом киевской власти. При этом страны так называемого цивилизованного западного мира всецело солидаризируются с государством-террористом, накачивая вооружением и военными инструкторами», — пояснил Зоммер.

Он подчеркнул, что у России в подобной ситуации есть полное суверенное право защиты не только своих граждан, но и соотечественников на территории бывш. УССР, используя для этого все имеющиеся военные возможности.

«Тотально разрушать военную инфраструктуру, блокировать и уничтожать любые попытки иностранных кураторов передавать новые вооружения, и это необходимо делать в первую очередь», — добавил Зоммер.

Он обратил внимание, что Крымский мост как сооружение повредить сумели, тем самым подтвердили правильность намеченных Россией целей специальной военной операции, ещё сильнее укрепив правильность выбора крымчан, жителей Запорожья и Херсона, народных республик Донбасса.

«Уверен, что, не смотря на многолетнюю пропаганду Киева, большинство граждан этой страны выберут мир и дружбу с Россией. Повреждённый Крымский мост станет символом агонии киевского режима и неизбежного нового исторического объединения территории бывш. УССР с Россией», — резюмировал Зоммер.