8 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили слова депутата польского Сейма (фракция левых) Роберта Бедроня, который, комментируя теракт на Крымском мосту, назвал произошедшее «бальзамом на сердце».

Мирослава Романенко, , 20:36 — REGNUM Депутат польского Сейма (фракция левых) Роберт Бедронь, комментируя теракт на Крымском мосту, назвал произошедшее «бальзамом на сердце». Соответствующее заявление политик сделал в эфире радиостанции Zet.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также напомнил, что накануне у российского президента Владимира Путина был день рождения, и назвал подрыв моста «подарком Путину».

«И пусть он получит их побольше», — сказал он.

Реакцию польского депутата обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников реакция представителя Польши возмутило, в особенности, потому, что в результате теракта погибли люди. Иные добавили, что можно дождаться зимы в Европе и тоже «посмеяться».

«Сатанизм в чистом виде», — отреагировала Mery.

«Ой, поляки подтянулись позлорадствовать. Ничего-ничего, мы подождём… И верю, что зимой посмеёмся от души», — добавила Anita.

«Кто-то тоже будет смеяться, когда США уничтожат ЕС», — отметила Nina.

«Шакалы и гиены, всё как у Киплинга!» — написал Valentin P.

«Они уже вообще не стесняются…» — добавил Игорь С.

«Польша хочет ещё раз поделится территориями», — с сарказмом отметил Мурад И.

«До сегодняшних выпусков новостей я думала, как перезимуют европейцы? Теперь, послушав Польшу, Эстонию и т.п., думаю, что когда будут замерзать и голодать их граждане, мне это будет бальзамом на мою душу!» — пишет Елена Н.

«Так это разве Путину подарок? Это крымчанам подарок, тем, про кого [представители киевского режима] иногда говорят «это наши люди…» — комментирует Андрей С.

«Лицо европейского политикума и дипломатии. Это… полностью расчеловеченные людоеды! Психически больные существа!» — отреагировала VeraNika.

Франсиско Гойя. Сумасшедший дом. 1814 г

«Три человека погибли, держу в курсе. Тоже этот факт как бальзам на душу?! По ходу, не только [киевский режим] государство-террорист», — задался вопросом Rgbxs Cbysx.

«А почему их посол еще в Москве?..» — не понимает Александр.

«Чего хотят эти польские тявкалки? Поляки, эстонцы, литовцы… и ещё много кто с претензиями! Столько жрали у Москвы с руки, а теперь глянь, оперились…» — возмутилась Людмила.

«Шакалы они и падальщики. Не зря Черчилль назвал Польшу гиеной Европы», — добавила Yana.

«Черные души. Там у них только ненависть. Как можно так жить?» — не понимает «Ио».

«Сняты маски. Всё становится понятно. Кто свой, кто враг», — отметила Designcannes.

«У нас ещё не поняли, что всем плевать на ваш гуманизм! Пора принимать жёсткие меры, «Медведь», народ ждёт», — подытожил Алексей.