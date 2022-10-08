Курган, 8 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Курганский губернатор Вадим Шумков дал поручение обучить мобилизованных земляков работе с квадрокоптером. Это отмечается в его телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Основы боевого применения квадрокоптеров

«Дал поручение, чтобы с нашими парнями, кто уже мобилизован и находится в части, а также ждёт призыва в ближайшее время, проводили углубленные занятия. В основе — боевая подготовка, первичная медицинская помощь, работа с квадрокоптером, иное. Сформировали для этого группу лиц, имеющих соответствующие навыки и опыт», — сообщил глава Зауралья.

Вадим Шумков таже сообщил, что сейчас регион заказывает маскхалаты, квадрокоптеры, целый ряд позиций иного снаряжения и оборудования.

«Будем приобретать всё, что необходимо», — подытожил Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области управление социальной защиты с главами муниципальных округов завершили формирование списка потребностей семей мобилизованных.